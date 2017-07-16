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بالفيديو.. لحظة سقوط «قتيل الوراق»

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بالفيديو.. لحظة سقوط «قتيل الوراق» بالفيديو.. لحظة سقوط «قتيل الوراق»

التحرير

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رصدت كاميرا «التحرير»، اليوم الأحد لحظة سقوط الشاب سيد حسن على الجيزاوي، الشهير بـ«سيد الطفشان»، خلال الاشتباكات التي نشبت بين أهالي جزيرة الوراق والشرطة، أثناء محاولة لإزالة تعديات على أراضي الدولة بالجزيرة.

وكانت قوات الأمن قد حاولت الوم تنفيذ حملة إزالة لمبان مخالفة، بحسب بيان ، إلا أن الأهالي احتجوا على الأمر، فدار بين الطرفين مواجهات، استخدمت فيها الشرطة الخرطوش والغاز المسيل للدموع.

وطاف الأهالي عبر شوارع الجزيرة، بـ«الجثمان»، مرددين هتافات «بالروح بالدم نفديك يا شهيد، ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله»، ثم عبروا نهر النيل بالمعديات حتى وصلوا إلى الكورنيش المقابل للجزيرة، وقطعوا حركة المرور، في طريقهم لدفن جثمان الشاب.

فيما أعلنت الشرطة الانسحاب من الجزيرة، وتأجيل عملية الإزالة إلى أجل غير مسمى.

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التحرير

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