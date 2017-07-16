فيديو| «الوزراء» عن «أحداث الوراق»: حملة الإزالة كانت على مساكن خالية

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تحدث السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين، في اشتباكات جرت بين مواطنين وقوات الأمن عند إزالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق وسط النيل بمحافظة الجيزة، وإصابة 31 من قوات الأمن.

وقال سلطان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد على قناة «تن»، إن وزارة الداخلية اصدرت بيانًا تناول تلك الواقعة وشرح ما تم بالتفاصيل، حيث إن الحملة الأمنية كانت تستهدف إزالة واسترداد بعض أراضي الدولة، التي تم الاعتداء عليها، وهي تابعة لوزارة الري والأوقاف، لكنهم فوجئوا ببعض الأهالي يقومون بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على الشرطة.

وأكد سلطان استمرار الدولة في إزالة التعديات، ولن يتم الانتهاء من تلك الإزالات دون إغلاق الملف تمامًا، إذ إن بعض أهالي منطقة جزيرة الوراق قاموا بالبناء على أراضي تابعة للدولة، واستولوا أيضًا على بعض الأراضي الزراعية دون وجه حق، كما أن هناك تعديات على نهر النيل، وهناك إرادة سياسية قوية لاسترداد تلك الأراضي.

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وأوضح أن الحملة كانت تستهدف المساكن الخالية من السكان، وبعض الأماكن الزراعية، ولكن لم تتعرض الحملة الأمنية للمساكن التي بها سكان، بل تركزت على بعض المساكن الخالية فقط.