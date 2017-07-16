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فيديو| خبير عسكري: تكلفة تهريب الأسلحة إلى مصر خارج قدرة الإرهابيين

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فيديو| خبير عسكري: تكلفة تهريب الأسلحة إلى مصر خارج قدرة الإرهابيين فيديو| خبير عسكري: تكلفة تهريب الأسلحة إلى مصر خارج قدرة الإرهابيين

التحرير

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قال اللواء هشام الحلبى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن استهداف وتدمير القوات الجوية المصرية لـ 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، اليوم الأحد، ليست العملية الأولى من هذا النوع، ففي خلال شهرين فقط دخلت نحو 42 سيارة عبر الحدود مع ليبيا.

وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن تكلفة تلك السيارات ونقلها من مصنع السيارات إلى ليبيا ومنها إلى خارج طاقة وقدرة الجماعات الإرهابية، مما يدل أن هناك أجهزة مخابرات ودول تقف وراء هذا الموضوع وتدعم الجماعات الإرهابية.

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وأشار إلى أن هناك بعض الدول تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية داخل مصر، كما أن منابع الإرهاب ما زالت متدفقة.

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التحرير

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