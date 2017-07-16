نتنياهو: لن يتم إزالة البوابات الإلكترونية بالمسجد الأقصى

رام الله - (أ ش أ):

عارض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات الشرطة حول إزالة البوابات الإلكترونية عن أبواب المسجد الأقصى، الأحد، وقال إن هذه البوابات ستبقى ولن تزال، وأن القرار بإزالتها لم يمر من خلالي، وأكد على نصب كاميرات متطورة حول المسجد الأقصى لمراقبة كل ما يحدث.

وكان موقع "إن آر جي" الإسرائيلي ذكر سابقاً أن تقديرات الشرطة تشير إلى أن البوابات الإلكترونية ستزال ويعود الوضع الى ما كان عليه، الأمر الذي نفاه نتنياهو.

وأكد المستشار السياسي لنتنياهو، يوناتان شيختير، أن ما قاله نتنياهو عن أن جميع البوابات الإلكترونية ستنصب وأن المعلومات التي تفيد بإزالتها غير صحيحة.

وفي جوابه على سؤال الموقع حول طلب الصلاة لليهود المتدينين في المسجد الأقصى، قال نتنياهو إن الظروف الإقليمية لا تسمح بتغيير الوضع القائم حالياً، ما يشير لنية مبيتة لتغيير الوضع القائم.