محافظ أسوان يبحث مشكلات المنطقة الصناعية

أسوان - إيهاب عمران:

التقى محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الأحد، ممثلي أصحاب المصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية في العلاقي، للاستماع إلى المشاكل التي يعانيها الحرفيين والمستثمرين بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية متخصصة للمرور على كل المخالفات للوقوف على ما يمكن تقنينه منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

كما طالب المحافظ مساعد المحافظ للمشروعات القومية ومديري المنطقة الصناعية والشؤون المالية بإعداد بيان مفصل لمصادر دخل المنطقة عن مصروفات السنة المالية المنقضية 2016/2017 وكذا أوجه الصرف، بالإضافة إلى إعداد تقرير شامل عن المشروعات الاستثمارية التي تم تحويلها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتصل لنحو 80 مشروعًا؛ للوقوف على آخر الإجراءات بشأنها، والعمل على التصديق عليها ببدء التشغيل.

وأمر المحافظ بتوفير أتوبيس لنقل المترددين على المنطقة الصناعية على أن يكون خط سيره من السيل الجديد إلى مساكن الأولى بالرعاية ثم المنطقة الصناعية والعكس.

كما وجه مسؤول المنطقة الصناعية بالتنسيق مع أصحاب المصانع والورش لدراسة كيفية تطبيق مقترح تحصيل رسوم على السيارات المحملة بمخلفات المصانع والورش، مشددًا على ضرورة إحكام السيطرة على مداخل ومخارج المنطقة الصناعية وإغلاق أي بوابات جانبية، وتكليف بعض العاملين من إدارة المنطقة للقيام بأعمال التحصيل للاستفادة من هذه المبالغ في تنفيذ أعمال النظافة أو أى أعمال لصالح المنطقة بشكل عام.

كلف المحافظ أيضًا مدير الشؤون المالية في المحافظة بدراسة أسلوب تسوية المتأخرات المتراكمة لقطاع الكهرباء على بعض المصانع منذ عام 2005، مشيرًا إلى تنسيق مع مدير أمن أسوان لتحقيق السيطرة الأمنية المطلوبة داخل المنطقة الصناعية والقضاء على كل أشكال السرقات.​