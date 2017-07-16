أخبار عاجلة

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يبحث مشكلات المنطقة الصناعية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يبحث مشكلات المنطقة الصناعية

10:09 م الأحد 16 يوليو 2017

محافظ أسوان يبحث مشكلات المنطقة الصناعية

جانب من الاجتماع

أسوان - إيهاب عمران:

التقى محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الأحد، ممثلي أصحاب المصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية في العلاقي، للاستماع إلى المشاكل التي يعانيها الحرفيين والمستثمرين بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية متخصصة للمرور على كل المخالفات للوقوف على ما يمكن تقنينه منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

كما طالب المحافظ مساعد المحافظ للمشروعات القومية ومديري المنطقة الصناعية والشؤون المالية بإعداد بيان مفصل لمصادر دخل المنطقة عن مصروفات السنة المالية المنقضية 2016/2017 وكذا أوجه الصرف، بالإضافة إلى إعداد تقرير شامل عن المشروعات الاستثمارية التي تم تحويلها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتصل لنحو 80 مشروعًا؛ للوقوف على آخر الإجراءات بشأنها، والعمل على التصديق عليها ببدء التشغيل.

وأمر المحافظ بتوفير أتوبيس لنقل المترددين على المنطقة الصناعية على أن يكون خط سيره من السيل الجديد إلى مساكن الأولى بالرعاية ثم المنطقة الصناعية والعكس.

كما وجه مسؤول المنطقة الصناعية بالتنسيق مع أصحاب المصانع والورش لدراسة كيفية تطبيق مقترح تحصيل رسوم على السيارات المحملة بمخلفات المصانع والورش، مشددًا على ضرورة إحكام السيطرة على مداخل ومخارج المنطقة الصناعية وإغلاق أي بوابات جانبية، وتكليف بعض العاملين من إدارة المنطقة للقيام بأعمال التحصيل للاستفادة من هذه المبالغ في تنفيذ أعمال النظافة أو أى أعمال لصالح المنطقة بشكل عام.

كلف المحافظ أيضًا مدير الشؤون المالية في المحافظة بدراسة أسلوب تسوية المتأخرات المتراكمة لقطاع الكهرباء على بعض المصانع منذ عام 2005، مشيرًا إلى تنسيق مع مدير أمن أسوان لتحقيق السيطرة الأمنية المطلوبة داخل المنطقة الصناعية والقضاء على كل أشكال السرقات.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ القليوبية يتفقد منطقة "العكرشة" بالخانكة للتعرف على مشاكلها

    أخبار

  • بالصور.. محافظ أسوان لرؤساء المدن الجدد: التحموا بالجمهور

    أخبار

  • بالأسماء.. ننشر أكبر حركة تغييرات لرؤساء المدن والمراكز في أسوان

    أخبار

  • مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع للكيماويات في بورسعيد

    أخبار

إعلان

632b78df9a.jpg
13fec8acfa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية