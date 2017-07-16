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وزير الصحة يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون في مجالات الدواء

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون في مجالات الدواء

10:11 م الأحد 16 يوليه 2017

وزير الصحة يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون في مجالات الدواء

أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة

القاهرة- (أ ش أ):

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، اليوم الأحد، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والدواء.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الصحة، أهمها الدواء والتعاون في مجال المستشفيات، مشيرا إلى أن وزير الصحة سلم سفير دولة الإمارات دعوة رسمية لحضور افتتاح مصنع الشركة المصرية لانتاج الأمصال واللقاحات والأدوية (ايجيفاك)، إحدى الشركات التابعة "لفاكسيرا" الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والذي سيتم افتتاحه أواخر الشهر الجاري، والذي تم تمويله من منحة دولة الإمارات إلى "فاكسيرا"، وسينتج 3 ملايين فيال "Vial" سنويا.

يذكر أن وزير الصحة والسكان شهد يوم الخميس الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية لانتاج الأمصال واللقاحات والأدوية (ايجيفاك)، وشركة لياونينغ تشنغ دا التكنولوجيا الحيوية (سى دى بيو) الصينية، وذلك لنقل التكنولوجيا لانتاج لقاح الكلب للاستخدام البشري من خلال هذا المصنع والذي يمتلك خطوط تصنيع وتعبئة مطابقة لأحدث المواصفات العالمية بإستثمارات تقدر بحوالي 800 مليون جنيه.

وساهمت دولة الإمارات في العديد من المجالات الصحية في مصر ومنها إنشاء مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنطقة منشية ناصر.

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