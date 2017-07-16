بعد أحداث الوراق.. مجلس الوزراء: سنتعامل بكل حسم وقوة في استعادة أراضي الدولة

كتب- محمد غايات:

جدد مجلس الوزراء، التأكيد على استمرار الحكومة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة؛ حتى تتمكن الجهود المبذولة حاليا من استرداد مجمل الأراضي المُتعدَي عليها في مختلف المحافظات.

وشدد مجلس الوزراء - في بيان رسمي أصدره اليوم الأحد-، على أن الدولة تنظر باهتمام بالغ لهذا الملف، وتتعامل معه من منظور وطني خالص، لا يقبل التهاون مع تلك الممارسات غير المسؤولة، والتي تمثل تجاوزا سافرا في حق الدولة، وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين والأجيال القادمة.​

كانت وزارة الداخلية، أعلنت القبض على 10 من مثيري الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة وأهالي جزيرة الوراق أثناء حملة لإزالة المنازل المخالفة، اليوم الأحد.

وأعلنت الداخلية، أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 8 ضباط بينهم لواءان، و11 فردًا، و12 مجندًا بكدمات وجروح وطلقات خرطوش، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين في حادث تأمين إزالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق بمحافظة الجيزة.

وقام الآلاف بتشيع جثمان الشاب "سيد طفشان" قتيل اشتباكات جزيرة الوراق من مستشفى النيل وسط صراخ وبكاء الأهالي، لتجوب به كل أرجاء الجزيرة حتي وصلوا إلى مستشفى إمبابة العام للحصول علي تصريح دفن.

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