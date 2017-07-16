مكرم محمد أحمد لوزير الإعلام اليمني: موقفنا واضح من الحكومة الشرعية باليمن​

كتبت - هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العلاقات بين مصر واليمن تاريخية، وأن هناك تاريخ عزيز ونضال مشترك.

وأشاد مكرم خلال لقائه معمر الآرياني، وزير الإعلام اليمني والوفد المرافق له بمكتبه، بموقف اليمن فى مؤتمر وزراء الإعلام العرب وبالشخصية اليمنية الذكية التي تتعايش مع العصر وتغيراته.

من جانبه، أشاد وزير الإعلام اليمني بموقف الرئيس السيسي في تصميمه على محاربة الإرهاب والتطرف، مضيفًا أنه طالما مصر قوية ومتماسكة المنطقة ستكون أفضل.

وأوضح مكرم أن موقف مصر واضح من الحكومة الشرعية باليمن وأنها لن تتأخر في تقديم أي مساعدة للإخوة اليمنيين في أي مجال، وأنه لابد من محاربة الإرهاب وتعقب منابعة للقضاء عليه حتى لا يتكرر ما حدث في سوريا والعراق وليبيا.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن أمله أن تتم تسوية سياسية وإيقاف هذه الحرب في أقرب وقت، قائلًا: "الشعب اليمني تحمل كثيراً، وما دام هناك حوار بين أبناء الوطن سنصل إلى السلام".