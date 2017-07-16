أخبار عاجلة

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو) -
بعد هجوم برشلونة.. الشرطة الإسبانية تقتل خمسة مشتبه بهم في هجوم إرهابي ثان -
ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة -
سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن -
المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5% -
رونالدو وراموس يواسيان برشلونة: الأخبار مذهلة.. لا لديكتاتورية الخوف -
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مكرم محمد أحمد لوزير الإعلام اليمني: موقفنا واضح من الحكومة الشرعية باليمن​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مكرم محمد أحمد لوزير الإعلام اليمني: موقفنا واضح من الشرعية باليمن​

09:35 م الأحد 16 يوليو 2017

مكرم محمد أحمد لوزير الإعلام اليمني: موقفنا واضح من الحكومة الشرعية باليمن​

مكرم محمد أحمد ووزير الإعلام اليمني

كتبت - هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العلاقات بين واليمن تاريخية، وأن هناك تاريخ عزيز ونضال مشترك.

وأشاد مكرم خلال لقائه معمر الآرياني، وزير الإعلام اليمني والوفد المرافق له بمكتبه، بموقف اليمن فى مؤتمر وزراء الإعلام العرب وبالشخصية اليمنية الذكية التي تتعايش مع العصر وتغيراته.

من جانبه، أشاد وزير الإعلام اليمني بموقف الرئيس في تصميمه على محاربة الإرهاب والتطرف، مضيفًا أنه طالما مصر قوية ومتماسكة المنطقة ستكون أفضل.

وأوضح مكرم أن موقف مصر واضح من الحكومة الشرعية باليمن وأنها لن تتأخر في تقديم أي مساعدة للإخوة اليمنيين في أي مجال، وأنه لابد من محاربة الإرهاب وتعقب منابعة للقضاء عليه حتى لا يتكرر ما حدث في سوريا والعراق وليبيا.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن أمله أن تتم تسوية سياسية وإيقاف هذه الحرب في أقرب وقت، قائلًا: "الشعب اليمني تحمل كثيراً، وما دام هناك حوار بين أبناء الوطن سنصل إلى السلام".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قرار جمهوري بإنشاء منظومة حكومية موحدة للشكاوى

    أخبار

  • صحف الأحد تركز على ملف الإصلاح الاقتصادي والثانوية العامة والتنسيق

    أخبار

  • حبيب الصدر: مصر والعراق هما حائط الصد للأمة العربية ضد الإرهاب

    أخبار

  • برلماني يطالب بمحاكمات عسكرية للإرهابيين

    أخبار

إعلان

6b959e08e6.jpg
1bdffec0a1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي