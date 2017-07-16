أخبار عاجلة

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

برلماني عراقي يتهم ميليشيات مسلحة باختطاف وقتل مدنيين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلماني عراقي يتهم ميليشيات مسلحة باختطاف وقتل مدنيين

09:33 م الأحد 16 يوليو 2017

برلماني عراقي يتهم ميليشيات مسلحة باختطاف وقتل مدنيين

عضو البرلمان العراقي كامل الغريري

الرمادي - (د ب أ):

اتهم برلماني عراقي، الأحد، ميليشيات مسلحة بتنفيذ عمليات اختطاف وقتل لمدنيين في مناطق مختلفة من العراق.

وقال عضو البرلمان العراقي كامل الغريري لوكالة الأنباء الألمانية إن الميليشيات المسلحة أصبحت تنفذ جرائم متنوعة من خلال اختطاف المدنيين الأبرياء وقتلهم وما تقوم به ما هو إلا نسخة مكررة للعمليات الارهابية التي تنفذها عناصر داعش".

وأضاف: "كبرلمانيين عراقيين سنتجه إلى المجتمع الدولي والمحاكم الدولية، لتدويل تلك الجرائم، ما لم تقم العراقية بإنهاء تلك المظاهر المسلحة ومطاردتها للحيلولة دون استفحالها من جديد ضد العراقيين".

وطالب الغريري، القائد العام للقوات المسلحة، بالحد من تلك الميليشيات ومطاردتها، كون استمرار جرائمها البشعة سيؤدي إلى إعادة مسلسل الاقتتال الطائفي ما بين أبناء وطوائف الشعب العراقي".

وأوضح أن من بين جرائمها تصفية وقتل الوجوه الاجتماعية والعشائرية، المعروفة بالوسطية والاعتدال فضلاً عن اختطافها العشرات من المدنيين الأبرياء في مناطق شمال بغداد".

كانت أطراف سياسية وعشائرية اتهمت مؤخرًا كتائب حزب الله في العراق باختطاف 77 مدنيا من عشيرة الجنابيين في منطقة المسيب جنوب بغداد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العرب اليوم: انتشار الجيش الاسرائيلي في القدس واحتدام المعارك بالرقة

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • صورة وخبر: رحل "داعش" وأهل الموصل "رحالة"

    أخبار

  • "داعش" يعدم 12 قياديًا حاولوا الهرب من تلعفر

    أخبار

إعلان

d766ebef76.jpg
0704ce5b2f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون