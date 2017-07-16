برلماني عراقي يتهم ميليشيات مسلحة باختطاف وقتل مدنيين

الرمادي - (د ب أ):

اتهم برلماني عراقي، الأحد، ميليشيات مسلحة بتنفيذ عمليات اختطاف وقتل لمدنيين في مناطق مختلفة من العراق.

وقال عضو البرلمان العراقي كامل الغريري لوكالة الأنباء الألمانية إن الميليشيات المسلحة أصبحت تنفذ جرائم متنوعة من خلال اختطاف المدنيين الأبرياء وقتلهم وما تقوم به ما هو إلا نسخة مكررة للعمليات الارهابية التي تنفذها عناصر داعش".

وأضاف: "كبرلمانيين عراقيين سنتجه إلى المجتمع الدولي والمحاكم الدولية، لتدويل تلك الجرائم، ما لم تقم الحكومة العراقية بإنهاء تلك المظاهر المسلحة ومطاردتها للحيلولة دون استفحالها من جديد ضد العراقيين".

وطالب الغريري، القائد العام للقوات المسلحة، بالحد من تلك الميليشيات ومطاردتها، كون استمرار جرائمها البشعة سيؤدي إلى إعادة مسلسل الاقتتال الطائفي ما بين أبناء وطوائف الشعب العراقي".

وأوضح أن من بين جرائمها تصفية وقتل الوجوه الاجتماعية والعشائرية، المعروفة بالوسطية والاعتدال فضلاً عن اختطافها العشرات من المدنيين الأبرياء في مناطق شمال بغداد".

كانت أطراف سياسية وعشائرية اتهمت مؤخرًا كتائب حزب الله في العراق باختطاف 77 مدنيا من عشيرة الجنابيين في منطقة المسيب جنوب بغداد.