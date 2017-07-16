فيديو| الحسيني عن «أحداث الوراق»: مأساة وإخفاق من الحكومة

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علق الإعلامي يوسف الحسيني، على قرار إزالة التعديات الموجودة على جزيرة الوراق المملوكة للدولة، وما تبعه من أحداث عنف بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن اليوم الأحد، قائلًا: «الحكومة كانت فين من 30 و40 سنة».

واستطرد الحسيني، خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «مش هنبكي على اللبن المسكوب ونقول الدولة كانت فين؟ رئيس الوزراء يقول إن الدولة تريد تنفيذ القانون، لكن يجب أن يطبق القانون بمنتهى الحكمة والحصافة»، مؤكدًا ضرورة مخاطبة الدولة للأهلي في الجزيرة؛ لإقناعهم بقرار الدولة قبل تنفيذه بقترة كافية في محاولة لإقناعهم بترك الجزيرة.

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وتابع: «يجب استخدام العقل والحصافة والإقناع لإنهاء الأزمة، حتى لا نعرض الداخلية والمواطنين للإهانة والخطر.. اللي حصل مأساة.. وإخفاق حقيقي من الحكومة».