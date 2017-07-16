ننشر أسماء 7 من المقبوض عليهم في «أحداث الوراق»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال عدد من أهالي جزيرة الوراق بالجيزة، إنهم فوجئوا أثناء تجمهرهم أمام مستشفى التحرير العام بإمبابة لاستخراج تصريح الدفن الخاص بضحية أحداث (الجزيرة) اليوم الأحد، سيد حسن الجيزاوي، بإلقاء قوات الأمن القبض على عدد من الأهالي عقب إسعافهم في مستشفى النيل التابعة للتأمين الصحي بشبرا الخيمة.

وذكر أحد الأهالي، مفضلًا عدم ذكر اسمه، لـ"التحرير" أنه تم إلقاء القبض على شخص واحد من أرض الجزيرة، بينما الباقون ألقي القبض عليهم من المستشفى.

وحصلت "التحرير" من الأهالي على أسماء 7 من المقبوض عليهم، وهم: "خالد محمد عبدالوهاب برعي، عصام علي طه، محمود جمال محمود القريطي، محمود شحاتة كامل، عادل عبدالرحمن، صفوت سيد غريب، أحمد زين عرب أحمد".

شاهد أيضا

كانت وزارة الداخلية، قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه إلقاء القبض على 10 متهمين في "أحداث الوراق"، لتعديهم على قوات الأمن فى أثناء تنفيذ حملة إزالة، حسب وصفها.

وأضاف البيان: "في إطار توجهات وحفاظا على المال العام من خلال خطة عمل الحكومة لإزالة التعديات على أراضى ‏الدولة، توجه عدد من كبار المسئولين من محافظة ‏الجيزة ووزارات الزراعة والرى والأوقاف من مالكى أراضى بجزيرة الوراق ‏مدعمة بمجموعة عمل لإزالة التعديات وكذلك مجموعة تأمين من الشرطة ‏بهدف تنفيذ أعمال إزالة التعديات فى الجزيرة، والتى بلغت نحو 700 قرار إزالة، ‏بالإضافة إلى دراسة تقنين أوضاع بعض الأراضي بالجزيرة".

وأكمل: "فوجئت الحملة بهجوم من بعض الأفراد المتعدين مستخدمي ‏الأسلحة النارية والخرطوش، إلى جانب قيامهم بإلقاء الحجارة، ما دفع القوات ‏لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين، الأمر الذى أسفر عن إصابة ‏8 ضباط شرطة من بينهم اثنان برتبة لواء إلى جانب 29 فردًا ومجندًا وعامل ‏من عمال مقاولى إزالة التعديات، وقد أسفر ذلك أيضًا عن حالة وفاة و19 مصابًا ‏من مثيرى الشغب، وتم القبض على 10 منهم، وجار التحقيق فى الأحداث".