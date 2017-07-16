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«الزراعة» تحدد أسعار شراء محصول القطن من الفلاحين

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«الزراعة» تحدد أسعار شراء محصول القطن من الفلاحين «الزراعة» تحدد أسعار شراء محصول القطن من الفلاحين

التحرير

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أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عبدالمنعم البنا، اليوم الأحد ، موافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لشراء محصول القطن خلال الموسم الحالى على أن يكون 2300 جنيه لتوريد القنطار من المزارعين والمنتجين "وجه بحري" و2100 جنيه "وجه قبلي".

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وأوضح رئيس صندوق تحسين الأقطان الدكتور عادل عبدالعظيم ، أن السعر المعلن ستلتزم به حال انخفاض الأسعار العالمية، وذلك عن طريق الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، مشيرا إلى أنه في حال ارتفاع الأسعار فى السوق عن المعلن، يحصل حينها المزارع والمنتج على سعر السوق.

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التحرير

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