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السيسي وماكرون يتفقان على دعم التسوية السياسية في ليبيا

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السيسي وماكرون يتفقان على دعم التسوية السياسية في ليبيا السيسي وماكرون يتفقان على دعم التسوية السياسية في ليبيا

التحرير

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تلقى الرئيس عبد الفتاح ، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الراهنة التي تشهدها بعض القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

قال السيسي إن الأزمات التي لا تزال قائمة بالشرق الأوسط، تستلزم تعزيز الجهد الدولي المبذول من أجل التوصل لتسويات سياسية لها بما ينهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويعيد الاستقرار إلى المنطقة ويفسح المجال لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية، وفق بيان للرئاسة حول الاتصال.

واتفق الرئيسان على أهمية دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، بما يعيد الاستقرار إليها، ويحفظ وحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، ويسهم في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

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وأكد الرئيسان أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الاستمرار في تعزيز وتطوير التعاون القائم بين البلدين على مختلف المستويات.

وأبدى الجانبان ارتياحا لمستوى التنسيق القائم بينهما وتطابق الرؤى تجاه الأولويات الأساسية المطلوبة في هذه المرحلة واتفقا على مواصلة التشاور المستمر بينهما.

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التحرير

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