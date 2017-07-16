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نائب الوراق يطالب بمهلة 6 أشهر لأهالي «الجزيرة»

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نائب الوراق يطالب بمهلة 6 أشهر لأهالي «الجزيرة» نائب الوراق يطالب بمهلة 6 أشهر لأهالي «الجزيرة»

التحرير

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قال النائب أحمد يوسف عبد الدايم، عضو مجلس النواب بدائرة الوراق وأوسيم، إنه تواصل مع مدير الأمن ومحافظ الجيزة، بشأن الاشتباكات التي اندلعت بين الأهالي وبين قوات الأمن التي تقوم بتنفيذ قرارت الإزالة في جزيرة الوراق (بين البحرين)، لافتاً إلي أن قوات الأمن في ضوء ذلك قامت بإلغاء عملية الإزالة.

وأضاف النائب أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في وقت سابق، بشأن إرجاء تنفيذ عملية الإزالة، التي كانت ستجري خلال شهر رمضان المبارك، وإجراء دراسة لبحث الحالات المتواجدة على الجزيرة لتحديد من يستحق قرار الإزالة، إلا أنه فوجئ أن قوات الأمن بدأت في تنفيذ قرار الإزالة في السادسة من صباح اليوم، ما أدى إلى تذمر الأهالي ووقوع اشتباكات علي أثرها بينهم وبين قوات الشرطة أدت إلى مقتل شخص.

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وأشار إلى أنه تم إرجاء عملية الإزالة إلى أجل غير مسمى لحين إجراء عملية فحص ودراسة للحالات المتواجدة في الجزيرة المذكورة، مطالبًا بضرورة توفير بدائل للمواطنين «المخالفين»، وإعطائهم مهلة لا تقل عن 6 أشهر يخلون فيها منازلهم.

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التحرير

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