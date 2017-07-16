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وزارة حقوق الإنسان اليمنية: مقتل 70 شخصًا في معتقلات الحوثيين

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مصراوي Masrawy

وزارة حقوق الإنسان اليمنية: مقتل 70 شخصًا في معتقلات الحوثيين

09:16 م الأحد 16 يوليو 2017

وزارة حقوق الإنسان اليمنية: مقتل 70 شخصًا في معتقلات الحوثيين

الحوثيين

صنعاء - (أ ش أ):

أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، مقتل أكثر من 70 مختطفًا على أيدي ميليشيا الحوثي وصالح، جراء التعذيب في المعتقلات التابعة لهم.

وقالت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "سكاي نيوز"، الأحد، إن المتمردين الحوثيين قاموا باختطاف واعتقال المواطنين، وقاموا بسجنهم وممارسة كافة أنواع التعذيب عليهم لأكثر من عامين، فيما لا تزال أعداد كثيرة قيد الاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري، ويتعرضون بشكل يومي للتعذيب والمعاملة المهينة.

وأدانت الوزارة انتهاكات المتمردين بحق 36 مختطفًا من أساتذة الجامعات والحقوقيين والإعلاميين، قدمتهم لمحكمة وصفتها بالصورية بصنعاء.

ووصفت الوزارة المحاكمات التي تقوم بها المليشيا بالهزلية، حيث يصدر المتمردون أحكامًا بالإعدام بعد عشر دقائق من بداية الجلسة، والتي يرفض فيها من يسمي نفسه قاضيًا، تدوين أقوال المختطفين أو النظر في دعواهم، التي كشفت عن تعرضهم لتعذيب بشع، طالما حرصت الوزارة على توثيقها في تقاريرها التي ترفعها الى الجهات الحكومية والإقليمية والدولية.

وأكدت الوزارة أن تقديمهم لمحاكمة غير قانونية، يثبت مجددًا انتهاكها لكافة الحقوق والحريات الإنسانية والامتهان المستمر لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

ودعت الوزارة الجهات الدولية والإقليمية المختصة إلى العمل السريع والضغط على الميليشيا للإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا وإيقاف كل الممارسات البشعة التي تقوم بها.

وكانت المحكمة الخاضعة لسلطة الحوثيين أمرت في وقت سابق بإعدام الصحفي يحي عبد الرقيب الجبيحي في أول جلسة لمحاكمته.

هذا المحتوى من

Asha

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