أخبار عاجلة

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مصادر: الحوثيون ينهبون إيرادات ميناء الحديدة باليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصادر: الحوثيون ينهبون إيرادات ميناء الحديدة باليمن

08:56 م الأحد 16 يوليو 2017

مصادر: الحوثيون ينهبون إيرادات ميناء الحديدة باليمن

الحوثيون

صنعاء - (أ ش أ):

أكدت مصادر بمؤسسة موانئ "الحديدة" أن ميليشيات الحوثي تمارس أعمال النهب والفساد في إيرادات ميناء الحديدة، والتلاعب بالمشتقات النفطية وتهريب بعضها إلى دول القرن الإفريقي.

وقالت المصادر، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" ، الأحد، إن ميناء الحديدة الذي تسيطرعليه ميليشيات الحوثي منذ أكتوبر عام 2014 يعتبر أهم مصادر تمويل أنشطتها، ومنطلق عملياتها العسكرية وتهريب الأسلحة.

وأشارت إلى أن الميليشيات رفضت تسليم الميناء، في إطار خطة اقترحها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتوريد عائداته المالية إلى البنك المركزي مقابل دفع رواتب الموظفين.

من جانبها، كشفت مصادر عاملة في الميناء عن عمليات فساد واسعة يقوم بها مشرفو ميليشيات "الحوثي"، من بينها منح إعفاءات جمركية لتجار وشركات مملوكة لمقربين أومحسوبين على جماعة الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن من مظاهر فساد الميليشيات في الميناء التلاعب بمشتقات الوقود التي تصل إلى الميناء، حيث يتم بيع مادة المازوت الخاصة بمحطات توليد الكهرباء من قبل جهات حوثية، وتهريبها إلى دول في منطقة القرن الإفريقي، وتوجيه كميات كبيرة من مادتي "البنزين والديزل" إلى السوق السوداء داخل اليمن والتي يسيطر عليها نافذون حوثيون.

وأكدت على حرمان شركة النفط اليمنية من مزاولة نشاطها وعائدات توزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية، مما أسفر عن أزمة وقود جديدة في صنعاء.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسئول يمني: نسبة الشفاء من الكوليرا تصل 99 %

    أخبار

  • مقتل خمسة جنود يمنيين في هجوم نسب إلى القاعدة

    أخبار

  • مقتل 13 شخصًا خلال هجوم للقوات اليمنية والتحالف في محافظة لحج

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

b9f0d977cb.jpg
86a1bb7c7a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون