الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية للسوريين

موسكو - (أ ش أ):

قدم ضباط روس تابعين لمركز مراقبة الهدنة في سوريا، الأحد، مساعدات إنسانية إلى السكان السوريين بحي جبا - أحد قرى محافظة القنيطرة ومناطق التهدئة.

وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن المدنيون تلقوا المتطلبات الضرورية، بينما عالج الأطباء الروس من لديهم مشكلات صحية.

وقال ضابط سوري إن اتفاق وقف إطلاق النار مكن الروس من توصيل المساعدات الإنسانية لـ500 عائلة سورية، موضحاً أن المساعدات الإنسانية ستصل بشكل أكبر للمستوطنات في أنحاء القنيطرة، وأن الوضع استقر بعد اتفاقية وقف إطلاق النار إلا أن المقاتلين في مستوطنات عدة يواصلون استفزاز رجال الخدمة السوريين بانتهاك الهدنة.

ووقعت كل من روسيا وإيران وتركيا على مذكرة تفاهم لتأسيس أربع مناطق آمنة في سوريا والتي أصبحت سارية بدءًا من 6 مايو الماضي، وتتضمن هذه المناطق، محافظة إدلب وبعض مناطق في الأقاليم الشرقية في حلب واللاذقية وحماة ومنطقة في شمال مدينة حمص وضاحية الغوطة الشرقية في دمشق ومنطقتي درعا والقنيطرة في جنوب سوريا.