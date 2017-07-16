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البدري يرفض رحيل عمرو بركات

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البدري يرفض رحيل عمرو بركات البدري يرفض رحيل عمرو بركات

التحرير

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كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن حسام البدري المدير الفني للأهلي تمسك ببقاء عمرو بركات وعدم، الاستعانة به في الصفقات التبادلية سواء مع سموحة أو المقاصة، الخاصة باسلام محارب وهشام محمد.

وقال المصدر إن البدري أبلغ الإدارة أنه يرغب في استمرار عمرو بركات وعدم الاستغناء عنه، بغض النظر عن أنه لا يضمه لقائمة أي مباراة محلية كما أنه غير مقيد إفريقيًا. 

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وأعلن الأهلي اليوم عن التعاقد مع إسلام محارب لاعب سموحة السكندري، مقابل 8 ملايين جنيه بالإضافة إلى انتقال مسعد عوض حارس الفريق الأحمر، وكذلك إعارة ناصر ماهر لاعب الوسط إلى الفريق السكندري لمدة عام. 

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التحرير

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