فيديو| تريزيجيه يسجل هدفين في الظهور الأول مع قاسم باشا

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قاد الدولي المصري، محمود حسن (تريزيجيه) فريقه قاسم باشا التركي، لتحقيق الفوز على نظيره أيوب سبور بسداسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدفين في الظهور الأول بقميص قاسم باشا، وذلك في الدقيقتين 32 من ركلة جزاء و45 من زمن المباراة.

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يذكر أن تريزيجيه انضم لصفوف فريق قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي أندرلخت البلجيكي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بمقابل 600 ألف يورو.