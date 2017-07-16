«التعليم» تعلن ضوابط التظلم من نتيجة الثانوية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتيجة الثانوية العامة، التي تستمر لمدة شهر من اليوم الأحد، تبدأ مواعيد الاطلاع منذ التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع، ومن يتخلف عن الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم العام، إن ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب تتلخص في سداد مبلغ مائة جنيهًا عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها، بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم (9/450/88040/2)، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم (01500100036407) بالبنك الأهلي، أو الحساب رقم (01003784008) ببنك مصر.

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية له أن طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الإطلاع عليها تقدم لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقا بها الإيصال الدال على السداد، ويمكن أن يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.

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وأوضح أنه إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل، وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.

وأشار إلى أن عملية الاطلاع تقتصر للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية، ويشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في حالات وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة ويحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.

وشدد حجازي على أنه يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع، ولابد أن يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.