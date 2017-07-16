توزيع 685 قطعة أرض متميزة في قرعة علنية بأسيوط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - محمد ممدوح

أجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، قرعة علنية لتوزيع 250 قطعة أرض متميزة بمدينة ناصر "الهضبة الغربية"، بالتنسيق مع بنك الإسكان والتعمير ومحافظة أسيوط وبحضور ممثلين عن مجلس الدولة والرقابة الإدارية والجهات المعنية والرقابية وعدد من المواطنين المتقدمين للحجز بالمحافظة.

وقال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إنه تم إجراء القرعة العلنية لتوزيع الأراضي المتميزة خلال الطرح الأول من مدينة ناصر على كل من تَقدم للحصول على قطعة أرض، الذين وصل عددهم إلى 685 مواطنا، وسددوا قيمة كراسة الشروط وتأمين دخول القرعة، رغم أن عدد القطع التي أعلن عنها كان 250 قطعة فقط، إلا أن الهيئة رأت توفير قطع الأراضي لجميع المتقدمين.

شاهد أيضا

وأضاف المحافظ في بيان له اليوم، أن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بتحديد المساحات الخاصة بكل متقدم موضحا أن سيتم تسليم الأراض خلال 12شهرا من تاريخ سداد الدفعة المقدمة التي تبلغ 25% من قيمة القطعة على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على أقساط خلال 3سنوات مع إلزام صاحب القطعة الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وتابع أن إنشاء مدينة ناصر "الهضبة الغربية" يهدف إلى خلق منطقة سكنية وتجارية جديدة بما يتناسب مع شرائح الدخل المختلفة ومواجهة الطلب المتزايد على الأراض الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بمدينة أسيوط، مشيرا إلى إنشاء المرحلة الأولى على مساحة 6 آلاف متر كمرحلة أولى حيث يستوعب 400 ألف نسمة ويوفر 90 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

ولفت إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن وطبقا للمواصفات والمخططات الموضوعة على أن يكون مكتمل الخدمات بإنشاء مدينة رياضية وطبية وميناء جاف وجامعة تكنولوجية حديثة ومنطقة خدمات لوجيستية إقليمية ومنطقة للخدمات التجارية ومناطق لتجارة الجملة ومولات متخصصة وآخرى للصناعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن توفير الخدمات الإدارية والتجارية والاجتماعية والتعليمية والحكومية والصحية والدينية والترفيهية بالمدينة الجديدة.