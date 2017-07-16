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قرار جمهوري بإنشاء منظومة حكومية موحدة للشكاوى

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قرار جمهوري بإنشاء منظومة حكومية موحدة للشكاوى قرار جمهوري بإنشاء منظومة حكومية موحدة للشكاوى

التحرير

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أصدر الرئيس عبد الفتاح ، الأحد، قرارًا بإنشاء منظومة شكاوى موحدة على مستوى الجمهورية، لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيًا.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وجاء في مادته الثانية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1981، تلتزم جميع الوزارت والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوي وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها.

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وأسندت المادة الثالثة إلى رئيس الوزارء إصدار القرارات اللازمة لتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتحديد العناصر المكونة لبنائها التنظيمي.

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التحرير

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