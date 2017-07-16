اختارته اليابان وكرّمه السيسي.. 6 معلومات عن «ملك تنس الطاولة»

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تحت عنوان "الإرادة.. الأمل.. التحدى"، وصف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قصة المصري إبراهيم حمدتو، ملك تنس الطاولة، عن طريق فيديوجراف تحت اسم "نماذج مصرية مُشرفة".

وأكد مركز المعلومات، أنه يقوم كل فترة بنشر شخصية مؤثرة في الدولة، واعتباره قدوة نقتدي بها في حياتنا، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج مجموعة من الفيديوهات تحت مسمي "نماذج مصرية مشرفة"، يتم عرضها تباعًا على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحتوي علي نماذج مصرية كثيرة لها بصماتها في المجالات المختلفة، ونماذج يحتذى بها بهدف تشجيع وتحفيز الشباب على إطلاق طاقتهم الإبداعية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

ورصدت «التحرير» 6 معلومات عن ملك تنس الطاولة "إبراهيم حمدتو" مواليد محافظة دمياط عام 1973..

- بطل مصر في تنس الطاولة، الذي فقد يديه في حادث قطار في العاشرة من عمره.

- أول لاعب تنس طاولة في تاريخ الألعاب البارالمبية 2016 يشارك في المنافسات معتمدًا على "فمه" فقط.

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- أحرز خلال مشواره الرياضي 6 ميداليات دولية وأكثر من 80 ميدالية محلية في بطولات الدوري والكأس.

- اختارته الحكومة اليابانية كممثل لمنظمة "رياضة الغد" المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو عام 2020.

- كرمه الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بإصدار فيديو عنه بعنوان "لا شيء مستحيل".

- كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنحه جائزة الإبداع خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب أكتوبر عام 2016.