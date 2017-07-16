رئيس الوزراء عن «أحداث الوراق»: الشرطة فوجئت بضرب الخرطوش

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تعليقًا على أحداث الوراق، إنه من منتصف مايو الماضي، وهناك إجراءات لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وهناك 1000 عملية تمت لإزالة التعديات، وهناك 700 قرار إزالة في الوراق كان يتم تنفيذها اليوم.

وأضاف في تصريحات صحفية بمقر هيئة الاستثمار، أن الشرطة فوجئت بضرب خرطوش وإلقاء حجارة، وما تم من عمليات إزالة هو حفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق الدولة.

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وأضاف قائلًا: "لم نكن نتمني أن يصل الأمر لهذا الحال، ولكن هناك دولة وقانون وسيتم تنفيذ القانون، والقانون يأخذ مجراه، وهناك لجنة تم تشكيلها للتحقق من هذا الأمر، والدولة يجب أن تستعيد سلطاتها على أراضيها، ولم يتم إخراج أي مواطن من مسكنه، ولم نتعرض لمواطن في سكنه".