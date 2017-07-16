الجيش الباكستاني: مقتل 4 جنود في كشمير

إسلام أباد - (أ ف ب):

اتهم الجيش الباكستاني الهند، الأحد، بإطلاق النار على عربة عسكرية وقتل 4 جنود في إقليم كشمير المقسم بين البلدين.

وجرى الحادث بين جيشي القوتين النوويتين في منطقة إثماقام في وادي نيلوم في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من الاقليم المضطرب.

وقال مسؤولون عسكريون في المنطقة أنهم ردوا على انتهاك هندي لوقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان قصير إن العربة سقطت في نهر نيلوم وتسببت في غرق 4 جنود.

وتم انتشال جثة أحد الشهداء والبحث لا يزال جاريًا عن جثث الثلاثة الآخرين.

وأدان رئيس وزراء باكستان نواز شريف إطلاق النار وأشاد بالرد السريع للجيش الباكستاني في إحباط الهجوم بحسب بيان أصدره مكتبه.

ولم يصدر رد فعل فوري من نيودلهي.

وإقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان منذ انتهاء الحكم الاستعماري البريطاني في 1947. ويزعم كلا البلدان احقيتهما في الإقليم كاملاً وخاضا حربين بسببه.