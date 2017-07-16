أخبار عاجلة

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو) -
بعد هجوم برشلونة.. الشرطة الإسبانية تقتل خمسة مشتبه بهم في هجوم إرهابي ثان -
ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة -
سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن -
المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5% -
رونالدو وراموس يواسيان برشلونة: الأخبار مذهلة.. لا لديكتاتورية الخوف -
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجيش الباكستاني: مقتل 4 جنود في كشمير

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش الباكستاني: مقتل 4 جنود في كشمير

07:57 م الأحد 16 يوليه 2017

الجيش الباكستاني: مقتل 4 جنود في كشمير

الجيش الباكستاني

إسلام أباد - (أ ف ب):

اتهم الجيش الباكستاني الهند، الأحد، بإطلاق النار على عربة عسكرية وقتل 4 جنود في إقليم كشمير المقسم بين البلدين.

وجرى الحادث بين جيشي القوتين النوويتين في منطقة إثماقام في وادي نيلوم في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من الاقليم المضطرب.

وقال مسؤولون عسكريون في المنطقة أنهم ردوا على انتهاك هندي لوقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان قصير إن العربة سقطت في نهر نيلوم وتسببت في غرق 4 جنود.

وتم انتشال جثة أحد الشهداء والبحث لا يزال جاريًا عن جثث الثلاثة الآخرين.

وأدان رئيس وزراء باكستان نواز شريف إطلاق النار وأشاد بالرد السريع للجيش الباكستاني في إحباط الهجوم بحسب بيان أصدره مكتبه.

ولم يصدر رد فعل فوري من نيودلهي.

وإقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان منذ انتهاء الحكم الاستعماري البريطاني في 1947. ويزعم كلا البلدان احقيتهما في الإقليم كاملاً وخاضا حربين بسببه.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل عاملين في هجوم على منطقة حدودية في ايران

    أخبار

  • مقتل أربعة أشخاص جراء أمطار غزيرة بغرب الهند

    أخبار

  • مقتل رجل شرطة في هجوم بمدينة روالبيندي الباكستانية

    أخبار

  • استمرار الأمطار الموسمية في باكستان وتحذير من فيضانات بإقليم بلوشيستان

    أخبار

إعلان

15e9e3e275.jpg
578026e3f0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد هجوم برشلونة.. الشرطة الإسبانية تقتل خمسة مشتبه بهم في هجوم إرهابي ثان

بعد هجوم برشلونة.. الشرطة الإسبانية تقتل خمسة مشتبه بهم في هجوم إرهابي ثان

ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة

ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة

سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن

سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن

المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5%

المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5%