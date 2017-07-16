قوات الأمن الأفغانية تنتزع السيطرة على منطقة جنوبية من طالبان

كابول - (د ب أ):

قال مسؤولون إن قوات الأمن الأفغانية استعادت السيطرة على منطقة في إقليم هلمند المضطرب جنوبي أفغانستان اليوم الأحد، وذلك بعد أن سيطر عليها مسلحو طالبان في أكتوبر.

وقال محمد رادمانيش المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي بثه التليفزيون إن العملية المشتركة التي بدأت صباح السبت لطرد طالبان من منطقة نوا، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مقاتلي طالبان.

وذكر رادمانيش إن عملية التطهير لا تزال جارية في شمالي وجنوبي نوا بينما قامت القوات الأفغانية بتطهير المنطقة من الألغام والقنابل محلية الصنع.

وقالت راضية بالوش، عضو المجلس الإقليمي في هلمند، لدى تأكيدها عملية إعادة السيطرة، إن نجاح العملية سيكون له مغزى إذا تمكنت القوات الأفغانية من إحكام قبضتها على المنطقة.

وقال الحاج عبد الأحد سلطان ضاوى ، وهو عضو آخر بالمجلس الإقليمي إنه على الرغم من أن القوات الأفغانية لم تلق مقاومة تذكر في استعادة المنطقة، فقد تم زرع الكثير من الألغام الأرضية والقنابل محلية الصنع في المنطقة.

وتشكل العملية الناجحة فوزا استراتيجيا للقوات الأفغانية التي كانت تخسر أرضها في عاصمة الخشخاش في البلاد منذ نهاية مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) القتالية في عام 2014.

ويأتي 90 في المائة من جميع الأفيون المنتج في أفغانستان عادة من إقليم هلمند المنكوب بالحرب. ويعد إنتاج الأفيون في المنطقة مصدرا رئيسيا لتمويل المسلحين.

وتسيطر حركة طالبان على ثمانين في المائة من الأراضي في هلمند، ويتم تطويق عاصمة الإقليم.