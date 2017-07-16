"الأعلى للجامعات" يكرم أمينه العام ورئيس جامعة القاهرة بعد انتهاء مدتهما -صور

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​كتب- محمد قاسم:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، نيابة عن أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، الشكر إلى الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس المنتهية ولايته تقديرًا لجهوده خلال السنوات الماضية التي تولى فيها أمانة المجلس.

كما قدم الوزير الشكر إلى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف بمناسبة انتهاء مدتهما، مشيراً إلى أنهما أدَّيَا واجبهما في ظروف غاية في الصعوبة كانت تمر بها الدولة المصرية؛ مما ساعد على استقرار الوطن.

كما وجه الوزير التهنئة لوزير التعليم، بمناسبة انتهاء موسم امتحانات الثانوية العامة وظهور نتيجتها على الوجه الأكمل، كذلك وجه الشكر لدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الإستراتيجى ودعم السياسات السابق على جهوده بالوزارة خلال الفترة السابقة.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعًا ظهر الأحد، برئاسـة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحـث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس بجامعة القاهرة.