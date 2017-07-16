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بالمستند.. وفاة مريضة بسبب الإهمال الطبي في مستشفى بيلا

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مصراوي Masrawy

بالمستند.. وفاة مريضة بسبب الإهمال الطبي في مستشفى بيلا

07:40 م الأحد 16 يوليه 2017

بالمستند.. وفاة مريضة بسبب الإهمال الطبي في مستشفى بيلا

مستشفى بيلا المركزى

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت مذكرة مرسلة من مدير عام مستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ إلى المهندس أشرف هيكل رئيس مركز ومدينة بيلا، تقاعس أحد أطباء المستشفى عن أداء عمله ما أدى إلى وفاة حالة مرضية كانت بحاجة للتدخل السريع.

وأوضحت المذكرة، التي أرسلها الدكتور عاطف القاضي وحصل "مصراوي" على صورة ضوئية منها، أن المستشفى استقبل مساء الخميس الماضي المواطنة "فريال عبد العزيز طاحون"، 74 عامًا، وكانت تعاني ارتفاعًا بضغط الدم، وارتفاعًا بنسبة السكر، وارتشاحًا رئويًا، وفشلاً في التنفس، ما يستلزم تدخل طبي عاجل.

ووفق المذكرة، جرى التواصل مع الطبيب "أ. ع" لمتابعة الحالة، خاصة بعد استقبال حالة أخرى تعاني ذبحة صدرية، إلا أن الطبيب المذكور رفض الحضور لمناظرة الحالتين، وهو ما أعقبه استدعاء الطبيبن علي إسماعيل، ومجدي حافظ، لتولي الكشف وإسعاف الحالتين.

كما تبين من المذكرة، أن أهالي المريضتين استغاثوا بالنجدة بعد تأخر التدخل الطبي، وقبل حضور الطبيب أحمد عيطة للتعامل مع الحالة الأولى بوضعها على التنفس الصناعي، قبل أن تتوفى نتيجة التأخر في إسعافها.

وكان الزميل وسام أمين، مراسل صحفي بمحافظة كفر الشيخ ونجل المريضة المتوفية في مستشفى بيلا المركزي، حرر المحضر رقم 1566 لسنة 2017 إداري قسم شرطة بيلا، ضد الطبيب المتسبب في وفاة والدته، متهمًا إياه بالإهمال الطبي الذي أدى إلى الوفاة.​

المستند

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مصراوي Masrawy

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