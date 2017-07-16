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بعد أحداث جزيرة الوراق.. رئيس الوزراء: لابد أن تستعيد الدولة هيبتها

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مصراوي Masrawy

بعد أحداث جزيرة الوراق.. رئيس الوزراء: لابد أن تستعيد الدولة هيبتها

07:31 م الأحد 16 يوليو 2017

بعد أحداث جزيرة الوراق.. رئيس الوزراء: لابد أن تستعيد الدولة هيبتها

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن التعديات بجزيرة الوراق صدر لها ٧٠٠ قرار إزالة سابقة لإزالة التعديات الموجودة بالجزيرة، لافتًا إلى أن "الأجهزة المعنية توجهت إلى الجزيرة لتنفيذ القانون، ولكنهم فوجئوا بضرب خرطوش من المعتدين وإلقاء الحجارة عليهم".

وأضاف إسماعيل في تصريحات للصحفيين: "هذه القوات تنفذ القانون والدولة تحافظ على حقوق الناس في كل الإجراءات التي تمت في كافة المحافظات"، مشيرًا إلى أن التصدي لملف التعديات على أراضي الدولة بدأ في منتصف مايو لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وقمنا بإزالة أكثر من ألف حالة تعدٍ".

وقال إسماعيل: " كنّا لا نتمني أن يحدث هذا ولكن هناك دولة وسيادة في القانون، وهناك أشخاص تم القبض عليهم وستكون هناك تحقيقات وإعادة دراسة للموضوع".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الدولة لابد أن تستعيد هيبتها، ونحن نأخد إجراء إما بالإزالة أو بالتقنين".

وشدد: "لن يتم إخراج مواطن من مسكنه ولكن نحن نُزيل التعديات على الأراضي، ولم نتعرض لمواطن في سكنه أو بيته". 

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