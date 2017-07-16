«التحرير» تكشف القيمة المالية لصفقة انتقال «محارب» للأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف مصدر مسؤول بنادي سموحة عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال إسلام محارب، لاعب نادي سموحة، للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر لـ«التحرير» إن «محارب» انتقل للنادي الأهلي مُقابل 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى انتقال مسعد عوض، حارس الأهلي، إلى سموحة، بشكل نهائي، وكذلك إعارة ناصر ماهر، لاعب الوسط، إلى سموحة لمدة موسم.

شاهد أيضا

وتم توقيع العقود مع عاطف حنفي مدير الكرة بسموحة؛ نظرًا لوجود المهندس فرج عامر خارج مصر، وأصبح إسلام محارب، رسميـًا، ضمن صفوف الأهلي بداية من الموسم الجديد.