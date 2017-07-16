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محارب: سعيد بالعودة لبيتي.. وأتمنى الفوز بكل البطولات

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محارب: سعيد بالعودة لبيتي.. وأتمنى الفوز بكل البطولات محارب: سعيد بالعودة لبيتي.. وأتمنى الفوز بكل البطولات

التحرير

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أعرب إسلام محارب، اللاعب الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الأهلي بيته وليس غريبًا عليه.

وقال محارب، عقب إتمام صفقة انضمامه للنادي الأهلي اليوم الأحد، إن فرحته كبيرة بالعودة للأهلي، مشددًا على أنه رفض كافة العروض التي تلقاها في الفترة الماضية من أجل تحقيق حلمه بالعودة إلى القلعة الحمراء مرة أخرى.

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وأشار لاعب الأهلي، إلى أنه جاهز للمنافسة مع زملائه بالفريق للحصول على ثقة الجهاز الفني والمساهمة في التتويج بالبطولات، موضحًا أنه يتمنى الفوز بكل الألقاب مع الفريق الأحمر.

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التحرير

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