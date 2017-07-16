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ضبط عصابة سرقت مجوهرات بمليون دولار في الإمارات

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مصراوي Masrawy

ضبط عصابة سرقت مجوهرات بمليون دولار في الإمارات

07:34 م الأحد 16 يوليو 2017

ضبط عصابة سرقت مجوهرات بمليون دولار في الإمارات

ارشيفية

دبي - (د ب أ):

تمكنت السلطات الإماراتية من ضبط عصابة آسيوية محترفة قامت بالسطو على متجر مجوهرات وسرقت مشغولات ذهبية تقترب قيمتها من مليون دولار.

وقال اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي للصحفيين، الأحد، إن العصابة قامت بالسطو على متجر مجوهرات باستخدام السلاح، وكان أفرادها يرتدون أقنعة وقاموا برش الموظفين في المحل بمادة "الفلفل الأحمر" الحارقة واحتجزوهم في دورة المياه وسرقوا كمية كبيرة من المصوغات الذهبية.

وأشار إلى أن المتهمين، لاذوا بالفرار لجهات مجهولة، ولجأ كل واحد من أفراد العصابة إلى الاختباء في موقع مختلف لتضليل عمليات البحث والتحري بعد أن تقاسموا المسروقات.

وذكر أن الشرطة شكلت فريق عمل وحددت الاختصاصات لكل عناصرها حسب الخطة التي تم وضعها، وتم توزيع دوريات المباحث الجنائية على جميع منافذ الدولة والتعميم على المسروقات لإغلاق جميع فرص هروب المتهمين أو تهريب المسروقات خارج الإمارات.

وأشار الى أن فريق التحري تمكن من الكشف عن هوية المقنعين البالغ عددهم خمسة أشخاص من جنسيات أسيوية، وكان ثلاثة منهم يختبئون في إحدى المناطق الحدودية بمدينة العين بينما اختبأ اثنان في منطقة حدودية بأبوظبي.

وبعد تحديد ساعة الصفر تمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم في مواقعهم في نفس الوقت وبحوزتهم المجوهرات المسروقة والأدوات المستخدمة في عملية السطو وإفساد مخططهم في عملية الهروب بالذهب.

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