صحيفة: ترامب يطلق حملة "صنع في أمريكا" غدًا

واشنطن - (أ ش أ):

يطلق البيت الأبيض حملة "صنع في أمريكا" بدءًا من، غدًا الإثنين، ولمدة ثلاثة أسابيع؛ تمهيدًا لقيام مجلس الشيوخ بإعادة صياغة قانون الضرائب الأمريكي.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستعرض عددًا من المنتجات التي تنتجها مختلف الولايات الأمريكية في البيت الأبيض والحديقة الجنوبية، وسيتحدث إلى وسائل الإعلام بشأن دعم إدارته للشركات التي تصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في محاولة للتأكيد على أجندته بدعم الصناعات الأمريكية.

وقال مسئول بالبيت الأبيض إن الأسبوع الثاني للحملة سيركز على الوظائف الأمريكية، بينما يُكرَس الأسبوع الثالث "للحلم الأمريكي".

وأفادت الصحيفة أنه على الرغم من الرغبة الجادة في تمرير بديل جمهوري لنظام الرعاية الصحية المعروف بـ"أوباما كير" من خلال مجلس الشيوخ هذا الشهر، فإن البيت الأبيض لا يخطط لتخصيص أسبوع للتركيز على الرعاية الصحية.

وقال المسؤول الإعلامي بالبيت الأبيض، شون سبايسر، إن هذه الحملة ستؤكد على إصرار ترامب على إصلاح قانون الضرائب.