"مدينة العمال".. مركز شباب يتحدي عادات الصعيد بفريق "كرة يد" نسائية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

رغم عادات وتقاليد صعيد مصر المتحفظة فيما يخص النساء والفتيات، وعلى وجه الخصوص محافظة قنا ذات الطبيعة القبلية، إلا أن مركز شباب مدينة العمال جنوبي مدينة قنا تحدى العادات بتكوين أول فريق نسائي لكرة اليد، على مستوى صعيد مصر.

عدسة موقع "مصراوي" زارت المركز والتقت أحمد الجبلاوي، رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد على إيمانه ومجلس إدارته بأن الرياضة ليست إثمًا أو عيبًا، مشيرًا إلى أنهم أدركوا منذ اليوم الأول لاتخاذهم هذه الخطوة ما هم مقبلين عليه من هجوم من بعض التيارات المتشددة، مشيرًا إلى تعدد الشكاوى الكيدية أمام وزير الشباب ضد المركز، وما تلى ذلك من زيارات لجان تفتيش الوزارة على المركز، حيث لم تثبت ثغرة مخالفة واحدة "لنزاهة العاملين بمركز الشباب وكفاءتهم"، على حد قوله.

الكابتن أحمد ماهر، مدرب فريق كرة اليد النسائي، قال بدوره إن الفريق خاض عدة مباريات ودية كسب خلالها احترام الجميع، لأنه خرج في بيئة صعبة ترفض اختلاط الفتيات بالشباب، وأضاف أن أكثر المقبلات على الفريق هن طالبات من جامعة جنوب الوادي، علاوة على فتيات من مراكز نجع حمادي وقوص خصيصًا.

روح التحدي والإصرار على النجاح هذه أكدتها منى حسين، لاعبة الفريق، التي قالت إنه رغم إمكانات مركز شباب مدينة العمال البسيطة، إلا أن لديها إمان قوي بأنها ستلتحق قريبًا بأحد الأندية الكبرى، لما يتسم به مركز "مدينة العمال" من جدية في التدريب والتأهيل.

وتضيف إلى ذلك، رنا مدحت، لاعبة الفريق، أنها لا تجد حرجًا في ممارسة كرة اليد، وقالت: "بل أشعر بأني أفضل حالاً بعد الانتظام في التدريبات بمركز شباب مدينة العمال، واتلقى تشجيعًا كبيرًا من والدي رغم تحفظ عدد من أقاربي".

كاترين نبيل، لاعبة أيضًا بالفريق، قالت إنها قررت الالتحاق بالفريق حينما انضمت للدراسة في كلية التربية الرياضية بقنا، مضيفةً أن الفريق قدم لها لياقة بدينة جعلتها تحصد أعلى الدرجات بالمواد العملية داخل الكلية.

وتناشد كاترين وزير الشباب والرياضة الدكتور خالد عبدالعزيز دعم مركز شباب مدينة العمال، مشيرةً إلى أن الفريق لا يزال يتلقى تدريباته على تربة رملية غير قانونية، وذلك لتدني موارد المركز. ​