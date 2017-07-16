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دراسة: غبار المنزل يسبب السمنة.. كيف؟

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مصراوي Masrawy

دراسة: غبار المنزل يسبب السمنة.. كيف؟

07:26 م الأحد 16 يوليو 2017

دراسة: غبار المنزل يسبب السمنة.. كيف؟

دراسة: غبار المنزل يسبب السمنة.. كيف؟


كتب - هشام عواض:

أكدت دراسة طبية حديثة، أن الذين لا يكترثون بنظافة منازلهم بصفة دائمة، ويتراكم الغبار والأتربة في منزلهم قد يسبب لهم السمنة، من خلال تحفيز الخلايا الدهنية داخل أجسامهم.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن الدراسة التي أجريت في جامعة ديوك بمدينة دورهام بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، كشفت أن القاذورات والغبار المنزلي التي تتجمع حتى لو بكميات ضئيلة قد تؤدي إلى زيادة محيط الخصر واكتساب وزن إضافي في منطقة البطن.

وأوضحت الدراسة أن المواد الكيميائية المختبئة في القاذورات والأتربة والغبار تُحفز الخلايا الدهنية على إنتاج المزيد من الثلاثية التي يسبب ارتفاعها السمنة وما يرتبط بها من أمراض القلب والكوليسترول.

ويدخل الغبار إلى الجسم عن طريق استنشاقه من الهواء أو ابتلاعه مع الطعام أو امتصاصه من خلال الجلد.

وقال الدكتور هيذر ستابليتون القائم على الدراسة، إن النتائج تشير إلى أن الغبار يحتوي على مزيج من المواد الكيميائية المتطايرة التي تتسبب في اضطراب الغدد الصماء، أي أنها تتداخل مع وظيفة الهرمونات الطبيعية وعمليات إنتاجها وإفرازها، ما يؤثر سلباً على الوظائف المناعية.

وقام الباحثون بجمع عينات من الغبار المنزلي من 11 منزلاً في كارولينا الشمالية، واختبار تأثيرها على الخلايا الدهنية للفئران، تبين أن 9 عينات حفزت الخلايا الدهنية على إنتاج الدهون الثلاثية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت قد أكدت نتائج الدراسات الأخرى أن السمنة تعود إلى نظام غذائي خاطئ أو عدم ممارسة الرياضة، وتنصح الدراسة الذين يهتمون بأجسامهم ورشاقتهم وصحتهم أيضاً أن يحافظوا على نظافة منازلهم كذلك، بالتوازي مع المواظبة على تناول طعام صحي وممارسة الرياضة واتباع نظام حياة معتدل.

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