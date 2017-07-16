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«بيلوتي» يوافق على الانتقال لميلان

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«بيلوتي» يوافق على الانتقال لميلان «بيلوتي» يوافق على الانتقال لميلان

التحرير

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كشفت تقارير إيطالية اليوم الأحد، على موافقة آندريا بيلوتي، مهاجم فريق تورينو بالانتقال إلى نادي ميلان، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت "سكاي سبورتس" الإيطالية اليوم، بأن بيلوتي أبدى رغبته ووافق بالفعل على الانتقال إلى صفوف ميلان.

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وأضافت أن اللاعب، اتفق على جميع الشروط الشخصية من أجل الانضمام إلى ميلان خلال الميركاتو الحالي.

واختتمت، أنه من الحتمل فشل الصفقة بسبب تمسك نادي تورينو بالحصول على 80 مليون يورو، بعد أن عرض ميلان 45 مليون لضم اللاعب إلا أن إدارة تورينو رفضت وتمسكت بمطلبها.

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التحرير

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