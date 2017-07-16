أهالي الوراق يقطعون طريق الكورنيش.. والأمن يرد بقنابل الغاز

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قطع أهالي جزيرة الوراق، منذ قليل، طريق كورنيش النيل بإمبابة، الذي يربط بين الجيزة والوراق، بسبب تأخر صدور تصريح الدفن الخاص بضحية اشتباكات اليوم مع الشرطة من داخل مستشفى إمبابة المركزي العام.

وردت قوات الأمن على الأهالي المتجمهرين بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، لفض تجمهر المواطنين وإعادة حركة المرور من جديد لـ"كورنيش إمبابة".

شاهد أيضا

وأكد مصدر أمني لـ"التحرير"، انتهاء النيابة العامة من مناظرة جثمان قتيل اشتباكات الجزيرة حسن الطفشان، وتبين من المناظرة وجود بلي خرطوش بالصدر والوجه والظهر.