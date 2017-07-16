ماذا قدمت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثاني؟

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تسعة أشهر قضاها النواب خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان ما بين الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، والتي شهدت الكثير من الأحداث والكواليس الخاصة أثناء مناقشة قضايا وملفات مختلفة، «التحرير» ترصد خلال حلقات تنشرها بشكل دوري الكواليس التي دارت داخل اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الثاني، وتبدأ «التحرير» بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي ترأسها المستشار بهاء أبو شقة، ونائب رئيس حزب الوفد.

حصاد «تشريعية» البرلمان في «الانعقاد الثاني»: 12 قانونًا وإقرار 34 اتفاقية

أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، عدداً من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الثاني، بلغ عددهم 12 قانونًا، من بين 217 مشروع قانون وافق مجلس النواب عليهم خلال دور الانعقاد الثاني، بإجمالى 2338 مادة، بالإضافة إلي 34 اتفاقية و14 قراراً جمهورياً.. لقراءة المزيد:

«التحرير» تكشف كواليس 3 أزمات لـ«تشريعية البرلمان» بدور الانعقاد الثاني

شهد دور الانعقاد الثاني العديد من الازمات داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان، تارة بين النواب وبعضهم وتارة أخرى بين اللجنة ومؤسسات الدولة، وظهر ذلك بشكل واضح خلال الجلسات الأخيرة للجنة والتي خصصت لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها آلت ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.. للمزيد:

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حوار| وكيل «تشريعية البرلمان»: لا أنوي رئاسة اللجنة..وأعضاؤها مصرون على «أبو شقة»

وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نبيل الجمل، كشف فى حواره لـ«التحرير» أن اللجنة مهتمة بإصدار قانون الإجراءات الجنائية فى بداية دور الانعقاد الثالث، وايضًا القوانين المكملة للدستور، وهى قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وقانون الإدارة المحلية، وقانون العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة، قيمة لا تعوض، وأعضاء اللجنة لن يسمحوا له بالانسحاب من رئاسة اللجنة، وسيحصل عليها للمرة الثالثة بالتزكية..للإطلاع علي الحوار كاملاً



