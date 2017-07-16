«درجة واحدة تفرق»..«التحرير» يرصد رحلة تظلمات الثانوية العامة بالشرقية

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رحلة معاناة عاشاها طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، طوال عام كامل؛ بحثًا عن درجات وتقديرات عالية تُحقق أحلامهم بدخول الكلية المأمولة والمنتظرة، إلا أن نتيجة امتحاناتهم جاءت على غير المتوقع؛ ليصطف العشرات منهم أمام مدرسة «الثانوية العسكرية» بمدينة الزقازيق في الشرقية، من السادسة صباحًا، في انتظار فتح الأبواب لتقديم تظلماتهم.

عدسة «التحرير» رصدت ردود أفعال الطلاب، وأبرز المواد التي تعرضوا للظلم فيها، من وجهة نظرهم.

يقول «محمد عبد الباسط - 23 عامًا»، طالب بكلية هندسة، والذي حضر إلى مكتب التظلمات، منذ السادسة صباحًا، إنه حضر للتقدم بطلب إعادة تصحيح أسئلة امتحان شقيقته «مي» الطالبة بشعبة «علمي علوم» في مادة اللغة العربية.

وأضاف محمد لـ«التحرير» اليوم الأحد، أن شقيقته، التي حصلت على 94% وفقًا لدرجاتها، كانت راجعت إجاباتها مع نموذج الامتحان، ووجدت أن هناك ظلم تعرضت له في المجموع الإجمالي؛ «متأكد أن أختي مظلومة وإن شاء الله ربنا هيرجع لها حقها».

وأوضح محمود عبد الناصر، طالب بالثانوية العامة شعبة «علمي علوم» أنه حصل على 98.5% تؤهله للدخول إلى كلية الطب البشري كما كان يحلم، إلا أنه تقدم للتظلم؛ من أجل «التاريخ»، على حد تعبيره «أنا متأكد إن ليا حق ومش هسيبه.. تكفي لما أشيل الشهادة وهي 99% أفضل بكتير من مجموع دلوقتي».

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وأشار عبد الناصر لـ«التحرير» اليوم الأحد، إلى أنه تقدم بتظلم على درجات مادتي الأحياء والجيولوجيا، مشيرًا إلى أنه حصل في الأولى على 57.5 درجة من 60، وفي الثانية على 58 درجة من 60، إلا أنه وفور مراجعة نموذج الإجابة تأكد من تعرضه للظلم في المادتين.

عبد الله أحمد السيد، حضر هو الآخر للتقدم بطلب إعادة تصحيح أسئلة امتحان شقيقه «محمد» الطالب بشعبة «علمي علوم» في مادتي الكيمياء والأحياء، لافتًا إلى أن شقيقه حصل على 94.3% إلا أنه تعرض للظلم في 3 ردجات بامتحان الكيمياء، و4 درجات في الأحياء.

من جانبه، شدد رأفت محمد، موظف، من مدينة منيا القمح، على حضوره إلى مكتب التظلمات من أجل نجلته «نورهان» الطالبة بالثانوية العامة شعبة «علمي علوم».

وأشار والد نورهان لـ«التحرير» إلى أن نجلته حصلت على 92.5% وهو مجموع لا يؤهلها لأيٍ من كليات القمة «الحكومية»، منوهًا بأنه تقدم بتظلم لإعادة تصحيح أوراقها في 4 مواد؛ لأن نجلته تعرضت لعدم احتساب 4 درجات لها في مواد «الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا»، وكذا 10 درجات ظُلمت فيهم بمادة الأحياء.

وشدد والد الطالبة، على أنها طوال عمرها من الأوائل، وأنه واثق من قبول تظلماتها وتحقيق حلمها بدخول كلية «العلوم» قائلًا: «بنتي طول عمرها شاطرة ومجموعها دايمًا مخليها من الأوائل على مدرستها.. إن شاء الله ربنا مش هيكسفني والتظلم هيتقبل وهتدخل علوم.. مجموعها دلوقتي مش جايب غير جامعة خاصة يا أستاذ وإحنا مش حمل مصاريفها».