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الداخلية: القبض على 10 من مثيري الشغب باشتباكات الوراق

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مصراوي Masrawy

الداخلية: القبض على 10 من مثيري الشغب باشتباكات الوراق

07:14 م الأحد 16 يوليو 2017

الداخلية: القبض على 10 من مثيري الشغب باشتباكات الوراق

اشتباكات الوراق

كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على 10 من مثيري الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة وأهالي جزيرة الوراق أثناء حملة لإزالة المنازل المخالفة، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أن الأهالي تعدوا على القوات بإطلاق الأعيرة الخرطوش والحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 8 ضباط بينهم لواءان، و29 شرطيا ومجندا بكدمات وجروح وطلقات خرطوش، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وأكدت وزارة الداخلية أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية في إطار الحملات المستمرة التي تقوم بها أجهزة الدولة لإزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة.

كما أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أن حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة بجزيرة محمد بالوراق التى يتم تنفيذها تستهدف فقط المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان.

وقال الدالي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - "إن الحملة لم تقترب من الزراعات أو المباني المأهولة بالسكان، موضحًا أن الأهالي هم من بدأوا بالاعتداء على قوات الأمن مرارًا وتكرارًا، مشيرًا إلى محاولات تهدئة المواطنين إلا أنهم قاموا بالتجمهر وإلقاء الطوب والحجارة على قوات الأمن مما دفع القوات للرد بإلقاء عبوات صوت فقط لتفرقة المتجمهرين".

وشدد على أنه فور علمه بهذه الأحداث توجه للموقع برفقة اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، معلنًا أنه تقرر تأجيل الحملة وعدم استكمالها.

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