بالصور.. إجراءات أمنية بمحيط كنائس الإسكندرية بعد حادثة "القديسين"​

الإسكندرية - محمد عامر:

كثفت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، من إجراءاتها الأمنية بمحيط كنائس الإسكندرية عقب حادثة الاعتداء على موظف الأمن الإداري بكنيسة القديسين في منطقة سيدي بشر شرقي المدينة.

وتفقد مدير الأمن اللواء مصطفى النمر خدمات تأمين دور العبادة المسيحية وكذلك خدمات تأمين المنشآت الهامة والحيوية على مستوى المدينة.

وخلال جولته، شدد مدير الأمن على ضرورة التزام اليقظة والاستنفار الكامل للقوات وارتداء الدروع الواقية، وتفعيل دور الحرم الأمن للمنشآت، مع ضرورة الفحص الجيد للمترددين وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، والتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية بكل كنيسة.

وفي سياق متصل، نفذت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية حملة مكبرة لفحص الوحدات السكنية المفروشة والفنادق الصغرى لضبط أي عناصر يشتبه في إقامتها بهذه الأماكن، فيما قام رؤساء مباحث الأقسام بالتنبيه على سماسرة الشقق المفروشة بسرعة الإبلاغ عن أي أشخاص يشتبه بهم بعد التأكد من شخصيتهم وخاصة الأفراد المقيمين دون عائلاتهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت ملابسات ضبط المتهم بالتعدي على حارس كنيسة القديسين بالإسكندرية، أمس السبت. وقالت في بيان لها إنه تم ضبط "عبد الله ع."، 24 عامًا، عاطل، حال تعديه على "مينا فؤاد زخاري"، 47 عامًا، أحد أفراد الأمن الإدارى بالكنيسة، وذلك باستخدام آلة حادة "شفرة موس حلاقة" أثناء منعه من دخول الكنيسة لعدم إبدائه أسباب، وتم نقل المصاب للمستشفى، وخروجه عقب تلقيه العلاج اللازم.

وبتفتيش المتهم، تم ضبط الآلة الحادة المستخدمة في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث.