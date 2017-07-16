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إحالة أوراق أفراد خلية إرهابية قتلت رقيب شرطة بالإسكندرية للمفتي

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مصراوي Masrawy

إحالة أوراق أفراد خلية إرهابية قتلت رقيب شرطة بالإسكندرية للمفتي

06:36 م الأحد 16 يوليه 2017

إحالة أوراق أفراد خلية إرهابية قتلت رقيب شرطة بالإسكندرية للمفتي

مفتى الجمهورية

الإسكندرية - محمد عامر:

أحال المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، أوراق 3 متهمين بتشكيل خلية إرهابية استهدفت أفراد الشرطة وتسببت في مقتل وإصابة شرطيين، إلى مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إصدار قرار بإعدامهم.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2016 عندما هاجم المتهمون "إسماعيل. أ"، و"سمير. أ"، و"رمضان. ك"، و"محيى. ا "، و"محمد. ا" كمين شرطة متحرك أثناء تأدية عمله، مستخدمين أسلحة نارية سريعة الطلقات، ما أسفر عن مقتل رقيب شرطة "مصطفى. أ"، وإصابة "محمود. ا" رائد شرطة.

كان المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة بعد أن نسبت لهم التحقيقات استهداف قول أمني مكونًا من ضابط شرطة وأفراد شرطة، وقتل فرد شرطة وشروعهم في قتل رائد شرطة وأربعة أفراد آخرين محدثين بهم إصابات بالغة.

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