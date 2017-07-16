"المجتمعات العمرانية" تقترح موقعًا لكاتدرائية الأرثوذكس الجديدة بمدينة ناصر بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقترحًا بموقع الأرض المقرر إنشاء كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس عليها في محافظة أسيوط، على مساحة 10 آلاف متر مربع.

صرح بذلك محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، الذي أعلن توصله إلى اتفاق مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفى مدبولي، على تخصيص مساحة قدرها اثنين ونصف فدان (10 آلاف متر) في مشروع مدينة ناصر "هضبة أسيوط الغربية" لبناء الكاتدرائية، طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادة.

وفي السياق، أوضح المحافظ أن تخطيط المدينة راعى تنوع الاحتياجات والظروف الإنسانية، وأن إجمالي المناطق المخصصة للاستخدام السكني يبلغ حوالي 1800 فدان بنسبة 30% من إجمالي المساحة وقدرها 6006 أفدنة، موزعة على 8 أحياء سكنية رئيسية تتخللها حدائق ومناطق ترفيهية، ولا تزيد ارتفاعات المباني بها عن 4 طوابق باستثناء المرحلة الأولى التي يسمح فيها بارتفاع أرضي وأربعة طوابق.

وتنفذ الدولة في المرحلة الأولى من المشروع 6860 وحدة إسكان اجتماعي، و7150 وحدة إسكان متوسط كنواة للتنمية، إضافة إلى طرح 4350 قطعة أرض لبناء عمارات سكنية متوسطة لتحقيق مستهدف يبلغ نحو 50 ألف وحدة من الإسكان الاجتماعي في المدينة الجديدة، ونحو 38 ألف وحدة من الإسكان المتوسط.

وأضاف المحافظ أن الدولة ستتولى الإمداد بحوالي 25 % من إجمالي الوحدات بالتجمع الجديد بإجمالي 22245 وحدة سكننية من الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وهي تتولى عبء المرحلة الأولى من التجمع كنواة للتنمية بالمرحلة الأولى بإجمالي 15785 وحدة.

وقال إن عدد وحدات الاسكان الاجتماعي بالتجمع حوالي 13500 وحدة ينفذ منها عدد 6860 وحدة بالمرحلة الأولى، بينما يبلغ عدد وحدات الإسكان المتوسط بالتجمع حوالي 8850 وحدة ينفذ منها عدد 7150 وحدة بالمرحلة الأولى.