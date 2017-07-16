تحت رعاية «ملتقى قرطام».. إقبال شبابي على اختبارات «الفيزيك»

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أُقيمت اختبارات لعبة "الفيزيك - physique"، تحت رعاية فريق «KO Squad»، وإسلام قرطام، عضو مجلس إدارة شركات صحارى للبترول، أمس السبت، واستضافها ملتقى قرطام الثقافي بالمعادي.

وتشبه لعبة "الفيزيك - physique" كمال الأجسام، إلى حد كبير، ولكنها تعتمد على طول المتسابق وليس وزنه الثقيل، كما يكون الجسم فيها أكثر تناسقا، وأقل ضخامة، ولكن بعمق عضلي كبير، حيث تكون العضلات بارزة وواضحة.

وتختلف الفيزيك أيضا عن كمال الأجسام من حيث الملابس على المسرح، حيث تكون ملابس الفيزيك عبارة عن "شورت" طويل يصل إلى الركبة، ولا يهتم الحكام بالضخامة العضلية للأرجل، ولكن في كمال الأجسام تكون الملابس عبارة عن "مايوه" حتى يستطيع اللاعب إظهار القوة العضلية لرجليه.

وشهدت الاختبارات، إقبال عدد كبير من المتسابقين، للمشاركة في هذا الحدث الكبير، وعبر الثنائي محمد كمال «كيمو» وأحمد شمس، واللذان تطوعا للإشراف على الاختبارات، عن سعادتهما البالغة بتوافد هذا العدد الكبير من الشباب، وحرصهم على أن يكونوا أبطالا، متمنيان لهم كل النجاح والتوفيق.

وتحدث "قرطام"، عن أهمية مساندة الشباب، وبخاصة أن هذه الفئة العمرية مهددة بالانخراط والمشاركة في أفعال قد تهدد مستقبلهم.

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وطالب إسلام قرطام، رجال الأعمال والقادرين على مساعدة الشباب، بضرورة توفير كافة التسهيلات لهم من أجل أن يصبح هؤلاء الشباب أبطال في المستقبل.

وشكر «قرطام»، في كلمته، كل من شارك في نجاح هذا الحدث الكبير، مؤكدًا أن جميع من شارك في اليوم متطوعين، أرادوا مساعدة هؤلاء الشباب.

وشهدت الاختبارات، حضور العديد من الرياضيين وأبطال مصر في لعبة الفيزيك، حيث تواجد محمد فودة المحترف باتحاد ووان، وأحمد شمس أصغر محترف كمال أجسام في مصر، ومحمد كمال «كيمو» مدرب منتخب مصر في كمال الأجسام.

وحضر أيضًا محمد المصري، بطل العالم وإفريقيا، والبحر المتوسط، وأحمد عبد الجليل، أول وأصغر محترف فيزيك في مصر، ومحمد إمبابي، بطل مستر أوليمبيا.

يذكر أنه قد تم إنشاء فريق (KO Squad) العام الماضي لدعم ومساندة الأبطال المصريين في العديد من الألعاب حيث يمثل الفريق في أكثر من لعبة مثل الفيزيك وstreet workout والألعاب المائية، واستطاع أن يظهر اللاعبين بشكل مميز في البطولات التي شاركوا فيها وتم تتويج هذا النجاح بحصول أول لاعب مصري على كارت الاحتراف في الفيزيك والذي سينقله من المشاركة في بطولات الهواة إلى بطولات المحترفين لينافس بذلك الفرق الكويتية، حيث تعد الكويت من أكثر الدول تميزًا في اللعبة.