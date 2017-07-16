مرتضى منصور للشناوي: «انسى اللي بتفكر فيه»

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أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق، مستمر في عمله.

وقال مرتضى لبرنامج "ساعة كورة" مع سيف زاهر الذي يذاع على "راديو هيتس" أنه يرفض إلقاء اللوم على المدير الفني بمفرده بسبب الخروج الأفريقي.

وأضاف مرتضى، أن الجهاز الفني للزمالك يتعرض لضغط كبير من الإعلام المصري، بسبب الحديث عن إستمرار إيناسيو أو رحيله.

وتابع رئيس النادي، بأنه يسعى إلى أن تقام مباراة القمة غدًا دون أي مشاكل، مشيرًا إلى أن كرة القدم رياضة ولا ضرر من الهزيمة.

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وعند سؤاله عن موقف أحمد الشناوي من الاستمرار مع الفريق رد قائلًا:" الشناوي عايز يحترف في الدوري السعودي، الجهاز الفني طلب منه ينضم لعسكر القمة رفض وقال لهم انا كلها 4 أيام واسافر السعودية".

وأضاف منصور:" الشناوي بيقول هدفع مليون ونصف المليون دولار شرط جزائي وأحترف في السعودية وأنا بقول له انسى يابني اللي بتفكر فيه، أنت لك عندي مفاجأة وهي إن عقدك كان فيه شرط جزائي في أول موسم مليون يورو، وفي الموسم الثاني مليون ونصف مليون يورو، ومن الموسم الثالث لايوجد شرط جزائي ولايحق له الرحيل إلا بموافقة النادي".

وتابع:" والجميع يعلم أنني لا أقف أمام احتراف أي لاعب شرط أن يكون العرض مناسب".

وعن إمكانية خوض عمر صلاح مباراة القمة رد قائلًا:"عمر صلاح خاض مباراة طلائع الجيش بعد الإخفاق في دوري الأبطال، والمباراة كانت حاسمة، لأنه في حال الخسارة، سنودع الكأس ونفقد الأمل في كأس السوبر، أي أننا سنخرج من الموسم دون بطولات، وعمر استطاع أن يثبت جدارته وأحقيته بحراسة مرمى الزمالك".