أخبار عاجلة

بعد هجوم برشلونة.. الشرطة الإسبانية تقتل خمسة مشتبه بهم في هجوم إرهابي ثان -
ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة -
سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن -
المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5% -
رونالدو وراموس يواسيان برشلونة: الأخبار مذهلة.. لا لديكتاتورية الخوف -
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عامل ينتحر أمام رضيعه حُزنًا على ترك زوجته المنزل بالشرقية

Google+ Print
عامل ينتحر أمام رضيعه حُزنًا على ترك زوجته المنزل بالشرقية عامل ينتحر أمام رضيعه حُزنًا على ترك زوجته المنزل بالشرقية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أقدم عامل، في العقد الثالث من عمره، على التخلص من حياته شنقًا، اليوم الأحد؛ بعدما تركت زوجته منزل الزوجية، بمنطقة «المساكن» التابعة لدائرة مركز أولاد صقر في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز أولاد صقر، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على (فارس جمال عطية عبد الجواد - 25 عامًا)، منتحرًا بصالة منزله، بحي «المساكن» التابعة لدائرة المركز.

شاهد أيضا

وتبين من التحريات الجنائية، أن المتهم كان على خلافات أسرية مع زوجته، ليلة الحادث؛ حيث تركت له المنزل، أمس السبت، فما كان منه إلا أن أقدم على التخلص من حياته، شنقًا، أمام نجله الرضيع البالغ من العمر سنة و5 شهور.

كما تم العثور على 20 جرام من نبات «البانجو» المُخدر بجوار الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2586 إداري أولاد صقر لسنة 2017، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستفى أولاد صقر العام، تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو)

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو)

رونالدو وراموس يواسيان برشلونة: الأخبار مذهلة.. لا لديكتاتورية الخوف

رونالدو وراموس يواسيان برشلونة: الأخبار مذهلة.. لا لديكتاتورية الخوف

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر