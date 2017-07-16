عامل ينتحر أمام رضيعه حُزنًا على ترك زوجته المنزل بالشرقية

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أقدم عامل، في العقد الثالث من عمره، على التخلص من حياته شنقًا، اليوم الأحد؛ بعدما تركت زوجته منزل الزوجية، بمنطقة «المساكن» التابعة لدائرة مركز أولاد صقر في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز أولاد صقر، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على (فارس جمال عطية عبد الجواد - 25 عامًا)، منتحرًا بصالة منزله، بحي «المساكن» التابعة لدائرة المركز.

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وتبين من التحريات الجنائية، أن المتهم كان على خلافات أسرية مع زوجته، ليلة الحادث؛ حيث تركت له المنزل، أمس السبت، فما كان منه إلا أن أقدم على التخلص من حياته، شنقًا، أمام نجله الرضيع البالغ من العمر سنة و5 شهور.

كما تم العثور على 20 جرام من نبات «البانجو» المُخدر بجوار الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2586 إداري أولاد صقر لسنة 2017، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستفى أولاد صقر العام، تحت تصرف النيابة العامة.