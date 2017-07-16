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من بينها مصر.. سريلانكا تفرض قيودًا على سفر مواطني 7 دول لأراضيها

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من بينها مصر.. سريلانكا تفرض قيودًا على سفر مواطني 7 دول لأراضيها من بينها مصر.. سريلانكا تفرض قيودًا على سفر مواطني 7 دول لأراضيها

التحرير

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أصدرت السريلانكية اليوم الأحد، قرارًا بفرض قيود جديدة على المسافرين القادمين من 7 دول من ضمنها قبل منحهم تأشيرة دخول البلاد.

وقالت صحيفة "ذا صنداي ليدر" السريلانكية، إن وزارة الداخلية السريلانكية أصدرت قرارًا يقضي بفحص المسافرين القادمين من مصر وسوريا وباكستان وساحل العاج وغانا ونيجيريا والكاميرون قبل منحهم تأشيرة دخول البلاد، وذلك في ضوء تهديدات الأمن القومي.

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وأضافت مصادر داخل إدارة الهجرة بالوزارة أن قرار مراقبة السياح القادمين من مصر وسوريا؛ جاء بعد تخوفات من محاولات تسلل مقاتلي تنظيم داعش للبلاد، فيما سيتم فحص الزوار القادمين من غانا ونيجيريا بسبب الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن باكستان أضيفت للقائمة بسبب مخاوف بخصوص اللاجئين، كما أنه من المقرر إضافة كل من أفغانستان وأوغندا لقائمة الدول السابقة.

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التحرير

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