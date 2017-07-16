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حصاد «تشريعية» البرلمان في «الانعقاد الثاني»: 12 قانونًا وإقرار 34 اتفاقية

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حصاد «تشريعية» البرلمان في «الانعقاد الثاني»: 12 قانونًا وإقرار 34 اتفاقية حصاد «تشريعية» البرلمان في «الانعقاد الثاني»: 12 قانونًا وإقرار 34 اتفاقية

التحرير

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أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، عدداً من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الثاني، بلغ عددهم 12 قانونًا، من بين 217 مشروع قانون وافق مجلس النواب عليهم خلال دور الانعقاد الثاني، بإجمالى 2338 مادة، بالإضافة إلي 34 اتفاقية و14 قراراً جمهورياً.

ورصدت «التحرير» حصيلة أعمال اللجنة وهي:

القوانين:

قانون الهجرة غير الشرعية.

فرض حالة الطوارئ.

تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لضمان سرعة اجراءات التقاضي الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر).

تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015.

تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

شاهد أيضا

تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958.

تعديل قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون 57 لسنة 1963.

تعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.

تعديل قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

الاتفاقيات:

34 اتفاقية دولية

القرارات:

 و8 قرارات جمهورية 

انفو جراف حصاد اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الثاني

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التحرير

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