أستاذ كبد: احذروا هذه الأدوية في صالات الجيم.. تؤدي للوفاة

حذر الدكتور هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس، مرتادي الجيم والصالات الرياضية، من تناول أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، تتسبب في ارتفاع إنزيمات الكبد وزيادة نسبة الصفراء في البول؛ ما يؤدي إلى تدمير للكبد والهرمونات الذكورية، وتضخم شديد في البروستاتا، وتأثير على ضربات القلب، وصولًا إلى الوفاة.

وأضاف الخياط في تصريحات لـ "التحرير"، أنه تردد عليه في عيادته منذ شهرين 7 حالات مرضية لشباب في العقد الثالث يذهبون إلى صالات الجيم، ويتناولون أدوية لنمو العضلات وتكبيرها، دون أن يعرفوا أعراضها الجانبية وأضرارها الخطيرة، التي تبدأ بتغير فى لون البول، وإرتفاع نسبة الصفراء في الدم، وشعورهم بصداع وإرهاق وضعف شديد وميل دائم إلى النوم.

قبل ذلك كان يتردد عليه من 4 - 5 حالات سنويًا، كما يروي، مشيرًا إلى تحول الأمر إلى ظاهرة هذا العام، وعبر إجراء التحاليل الطبية والفحوصات والأشعة اللازمة للمرضى، يتبين أن أعراضهم أسوء من أعراض مرضى الفيروسات الكبدية نتيجة إرتفاع إنزيمات الكبد لديهم واقتراب نسبة الصفراء في دم أحدهم من 60 (النسبة الطبيعية أقل من واحد).

وبالعلاج المتواصل والمتابعة والأدوية المدعمة للكبد تم تخفيض نسبة الصفراء عندهم وتحسنت 6 حالات منهم، أما الحالة السابعة فاحتجزوها داخل غرفة العناية المركزة عقب تدهور حالتها الصحية، وحاجتها لزراعة كبد بعد أن تم تدمر الكبد لديه بفضل تلك الأدوية القاتلة.

الخياط يكمل: "تبدأ القصة حين يتولى تدريبك مُدرب أو مُعلم، تكون مهمته مساعدتك على بناء عضلات جسدك، ويبيع أدوية ومكملات غذائية لك يتراوح أسعارها ما بين 4- 5 آلاف جنيه شهريًا، إضافة إلى اشتراك الجيم السنوي، الذي يقدر بـ 6 آلاف جنيه، وبمرور الوقت تبدأ العضلات في الزيادة، وتنمو بصورة سريعة خلال فترة قياسية".

"هنا يبدأ ذلك الشخص في الإحساس بإرهاق شديد، نتيجة ارتفاع إنزيمات الكبد لديه دون أن يشعر ويستغرق في النوم لأطول فترة ممكنة، ويدخل أيضًا في نوبات صُداع متكررة وشعور دائم بالقيء والضعف العام وزيادة نسبة الصفراء في الدم، مثل شخص يتعاطى مخدرات أو أقراص ترامادول، عندئذ يبدأ ذلك الشخص في التوجه إلى استشاري كبد لتشخيص حالته الصحية"، يقول الخياط.

الكارثة الأكبر بحسب استشاري الكبد بمعهد تيودور بلهارس، حين يُقرر أحدهم التوقف عن الذهاب إلى صالات الجيم بعد بناء عضلاته، حيث تبدأ عضلاته في الارتخاء وينخفض وزنه وتتضخم البروستاتا لديه بصورة كبيرة، ويضعف الانتصاب لديه بعد التأثير على معدلات إفراز التستوستيرون (هرمون الذكورة عند الرجال) المتحكم في القدرات الجنسية واكتمال بلوغ الملامح الجسدية، ويصبح غير قادر على الحركة.

الخياط أرسل إلى "التحرير" قائمة بنحو 11 دواءً ومكملًا غذائيًا يتناولها الرياضيين داخل صالات الجيم، وهي مجهولة المصدر، وذات أعراض جانبية خطيرة تبدأ بصداع و"دوخة" وإرهاق شديد، وصولًا إلى تدمير للكبد وتضخم في البروستاتا، ثم الفشل الكبدي والتأثير على ضربات القلب.

1. Cycle Support by Iron Labs Nutrition

2. Revolution PCT Black + Pure Test Combo

3. 17-Methyl-dione Extreme

4. ALPHA ONE MAX

5. MEGAVOL EXTREME

6. All American EFX Kre-Alkalyn EFX

7. TRENAVOL

8. BPI Sports Anabolic Elite Mineral Supplement

9. MEGAVOL

10. The Clear-Max LMG

11. Wyked Labs M1-Alpha Mega Mass Builder