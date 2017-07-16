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مسيرة حاشدة لتشييع جثمان «قتيل الوراق»

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مسيرة حاشدة لتشييع جثمان «قتيل الوراق» مسيرة حاشدة لتشييع جثمان «قتيل الوراق»

التحرير

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خرج المئات من أهالي جزيرة الوراق في مسيرة لمستشفى إمبابة العام، حاملين جثمان سيد حسن علي، الشهير بـ"سيد الطفشان"، الذي قُتِل في اشتباكات بين قوات الأمن والأهالي، أثناء ازالة التعديات على الجزيرة.

وردد المئات في أثناء المسيرة هتافات منددة بسياسات وزارة الداخلية والتعامل الأمني معهم، الذي أدى لمقتل شاب وإصابة 19 من الأهالي، جراء إطلاق قوات الأمن الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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وقال أحد الأهالي لـ"التحرير" إن مستشفى الوراق العام رفض إصدار تصريح دفن للشاب الضحية سيد الطفشان، بسبب عدم وجود ممثلين من النيابة العامة لإصدار تصريح الدفن.

وقامت قوات أمن مديرية الجيزة بهدم عدد من منازل جزيرة الوراق في السادسة حتى الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، ما أسفر عن حدوث اشتباكات بين قوات الأمن وسكان الجزيرة، ونتج عنها مقتل الشاب سيد الطفشان، البالغ من العمر 23 عاما، وإصابة 19، بينهم حالتان خطيرتان بمعهد ناصر، حسب تصريحات وزارة الصحة.

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التحرير

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